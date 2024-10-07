В Таганроге Инженерная школа ИРТСУ проводит занятия для детей Донбасса

Интерактивные занятия проходят в лабораториях Института радиотехнических систем и управления и Передовой инженерной школы ЮФУ с современным оборудованием, что позволяет школьникам знакомиться с увлекательными инженерными и творческими направлениями.

Проект, нацеленный на обучение подрастающего поколения по востребованным техническим и IT-трекам, стартовал в Таганроге в 2019 году.

«В феврале 2024 года мы решили расширить географию: в рамках визита в Мариуполь между ЮФУ и школой «Невская» было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве, разработана «дорожная карта» по реализации мероприятий с целью открытия профильных инженерных классов на базе школы», – рассказал руководитель Инженерной школы ИРТСУ ЮФУ Максим Денисенко.

Благодаря заключенному соглашению занятия в рамках дней открытых дверей на новых территориях теперь полноценно интегрированы в учебный план и проводятся еженедельно. К проекту присоединились также школы №№ 47 и 59 Мариуполя. Для учеников 5-11 классов подготовлены курсы по электронике, конструированию БПЛА, интернету вещей, промышленному дизайну, IT-физике, программированию на Python, робототехнике, 3D-моделированию, а также инженерный практикум.

Одна из особенностей Инженерной школы ИРТСУ ЮФУ заключается в молодых компетентных преподавателях с реальным опытом работы, которым удаётся быстрее найти общий язык с детьми.

«Мы не ограничиваемся лишь Мариуполем, в планах – налаживание тесных контактов с другими школами новых территорий. Мы надеемся, что проект позволит не только помочь детям в адаптации к российской системе образования, но и в долгосрочной перспективе воспитать новое поколение элитных инженеров, пополнив кадровый потенциал страны», – добавил Максим Денисенко.

По материалам Центра общественных коммуникаций ЮФУ