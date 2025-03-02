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Инспекторы ГИМС и спасатели патрулируют пляжи и набережную Таганрога

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В Таганроге инспекторы ГИМС вместе с сотрудниками полиции и спасателями продолжают проводить рейды по акватории залива – на Центральном и Приморском пляжах и Пушкинской набережной.

#Безопасность

На покрытом льдом водоеме таганрожцы играют в хоккей, катаются на коньках и плюшках, просто гуляют. Большое скопление людей не может не тревожить экстренные службы. Инспекторы ГИМС и сотрудники полиции напоминают родителям об ответственном отношении к безопасности детей. Если видят детей на льду без сопровождения родителей — возвращают домой. «Конькобежцам» и «хоккеистам» раздают памятки и предупреждают: никогда нельзя быть до конца уверенным в безопасности льда. Под ледяной коркой может скрываться большая опасность.

«Толщина льда на донских водоемах неравномерная, — предупреждают инспекторы ГИМС. — Если на севере области поверхность водоемов не вызывает опасений — она промерзла на 20 и более см, то в южных районах толщина льда местами не более 8 см, кое-где образуются не заметные на первый взгляд майны и полыньи».

МЧС России рекомендуют таганрожцам быть предельно внимательными, выбирая места отдыха, не выходить на лёд в темное время суток и в условиях плохой видимости. Безопасным лед может считаться при толщине 15 см и более.

Ранее мы рассказали, что в Таганрогском заливе погиб 64-летний мужчина.

Фото ГУ МЧС РО

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Таганрогская правда
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