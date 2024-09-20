Инсценировка и банк приколов: на Дону осуждена мошенница, похитившая 2,5 млн рублей

Суд аппеляционной инстанции Ростовской области оставил приговор в отношении Ксении П. без изменений.

17 июня 2024 года приговором Кировского района суда Ростова-на-Дону женщина была осуждена на 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за мошенничество с валютой.

Согласно материалам уголовного дела, Ксения П. в составе группы лиц путем обмана похитила у жителя Москвы более 2,5 млн рублей. В мессенджере мужчина увидел объявление о том, что в Ростове-на-Дону можно обменять иностранную валюту на российские рубли по выгодному курсу. Гражданин связался с якобы представителем организации, а в действительности являющимся одним из соучастников преступления, и договорился о встрече. В итоге потерпевшему вместо денег передали банкноты банка приколов.

Преступной группой, среди членов которой была и Ксения П., инсценировано проведение сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лиц, осуществляющих незаконные валютные операции. В результате всех этих действий деньги у потерпевшего путем обмана похитили.

«В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Женщина осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Осужденная и ее защитник обжаловали приговор, прося суд апелляционной инстанции о смягчении наказания. Однако аппеляционный суд оставил приговор без изменения.

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