«Иннопром-2024»: в Ростовской области появится более 8 тысяч новых рабочих мест

В Екатеринбурге, в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» Ростовская область заключила 23 соглашения на общую сумму более 177 млрд рублей.

Благодаря строительству производств, освоению новой продукции и развитию производственных технологий в регионе будет создано более 8 тысяч рабочих мест.

Новые проекты затрагивают отрасли машиностроения, в том числе сельскохозяйственное и транспортное, ветроэнергетики, химического производства и микроэлектроники, сообщается на портале донского правительства.

«Площадка «Иннопром-2024» позволяет продемонстрировать не только результаты работы промышленного комплекса донского региона, но и заявить о наших перспективах развития», — отметил принимавший участие в выставке заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Реализация каждого проекта будет сопровождаться индивидуально, особое внимание при этом будет уделено возможности предоставления мер государственной поддержки инвесторов.

В выставке приняли участие более 50 донских компаний, которые презентовали новые производства и импортозамещающую продукцию.

В числе заключенных соглашений — строительство индустриального парка «Мишкино» в Аксайском районе, развитие технопарка «Юг Мет», логистический химический комплекс в Новочеркасске, завод по производству изделий из медицинского боросиликатного стекла, новый подшипниковый завод и другие проекты.

Отметим, что экспозицию Ростовской области в Екатеринбурге посетил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, который высоко оценил работу региона по обеспечению технологического суверенитета страны.

Фото donland.ru