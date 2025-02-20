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«Инфраструктура для жизни»: в этом году по новому нацпроекту будет отремонтировано почти 400 км донских дорог

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На эти цели предусмотрено почти 10 млрд рублей.

Новости Ростовской области

В Московской области, на площадке СберУниверситета, состоялась стратегическая сессия Федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года», на которой были подведены итоги национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и обозначены ключевые направления работы в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».  Ростовскую область на этом мероприятии представляла участие заместитель губернатора региона – министр транспорта Алёна Беликова.

«Нацпроект «Безопасные качественные дороги» позволил системно обновлять дорожную инфраструктуру региона, повышая безопасность и качество передвижения. С запуском нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работа продолжится, и наша задача — сделать дороги удобными, доступными и соответствующими потребностям жителей и экономики области», — отметила Алёна Беликова.Общий объём финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ростовской области с 2019 по 2024 годы из средств федерального и областного бюджета суммарно составил 46,5 млрд рублей, рассказала Алена Беликова.

В 2025 году в рамках реализации проекта «Инфраструктура для жизни» на Дону предусмотрено на ремонт дорог 9,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд — средства федерального бюджета. Работы охватят 219 объектов, протяжённостью 398 км.

Кроме того, региональный проект «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах» позволит в этом году привести в нормативное состояние 40 автодорог регионального значения, обеспечивающих транспортную доступность 28 опорных населённых пунктов. Общая протяжённость дорог, подлежащих ремонту по этой программе, составит около 200 км.

Фото: donland.ru

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нацпроект новости ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
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