Именное подразделение Ростовской области пополнила очередная группа контрактников

Очередная команда военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны РФ, пополнила ряды именного подразделения Ростовской области. Обучение и боевое слаживание контрактники проходят на одном из полигонов Южного военного округа.

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов посетил областной пункт отбора на службу по контракту, ознакомился с работой врачебных комиссий и пообщался с жителями региона, которые приняли решение отправиться на службу.

Здесь каждому желающему помогают собрать необходимые для подписания контракта и прохождения медкомиссии документы. Пункт работает без выходных, — уточнили в Правительстве Ростовской области.

Напомним, военнослужащие, заключившие контракт, получают единовременную выплату Миноброны РФ в размере 195 тысяч рублей. С 1 апреля 2024 года граждане РФ, добровольно заключившие в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на год и более, получают из регионального бюджета единовременную выплату в 700 тысяч рублей, военнослужащие именного подразделения — еще 300 тысяч дополнительно.

Ежемесячное денежное довольствие военнослужащего составит от 210 тысяч рублей.

Также на Дону реализуется 38 мер поддержки участников СВО и их семей.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Фото donland.ru