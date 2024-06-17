Именем ученого из Таганрога назван новый сорт сирени

Этой весной выпускник ТРТИ Владимир Верба отметил 70-летие. В честь знаменательной даты ученый получил необычную награду — его именем назвали новый сорт сирени.

Владимир Верба родился в 1954 году в станице Брюховецкой Краснодарского края. После окончания с золотой медалью средней школы № 2 станицы Брюховецкой поступил в Таганрогский радиотехнический институт (ТРТИ). В 1978 году окончил ТРТИ по специальности «радиоэлектронные устройства» и занимался научно-педагогической деятельностью. Является почетным выпускником Таганрогского радиотехнического института им. В.Д. Калмыкова.

С 2003 года по настоящее время работает в Москве, является генеральным директором – генеральным конструктором, научным руководителем крупной научно-производственной корпорации, решающей задачи, имеющие важнейшее значение для обеспечения обороноспособности страны.

Владимир Верба — лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, премии Правительства Российской Федерации в области образования, Национальной премии «Золотая идея». Награжден орденами и медалями СССР и РФ, ведомственными наградами. За выдающиеся достижения в области создания радиотехнических систем автоматизированного управления ему присвоено звание лауреата премии имени А.А. Расплетина Российской академии наук.

В честь юбилея Владимира Степановича Вербы селекционная группа «Русская сирень» присвоила новому сорту сирени название «Конструктор Верба». Российские селекционеры, входящие в группу «Русская сирень», являются признанными мировыми лидерами в селекции сирени. Сорт был подарен юбиляру в знак признания его выдающихся заслуг в области обеспечения безопасности Российской Федерации.

От имени руководства Южного федерального университета почетного доктора ЮФУ Владимира Вербу поздравил академик Игорь Каляев и вручил ему картину с изображением корпуса «А» ТРТИ (улица Чехова, 22) на память о родном городе и институте.

Коллектив «Таганрогский правды» присоединяется к поздравлениям юбиляра и желает Владимиру Степановичу новых творческих успехов на благо великой России.

Кстати

Владимир Верба — член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Автор и соавтор более 550 научных трудов, в том числе 32 книг, 128 патентов на изобретения.

Фото предоставлено Владимиром Вербой