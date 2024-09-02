Игровую программу для детей подготовил музей Таганрога

В предстоящую субботу, 7 сентября, Таганрогский художественный музей приглашает семейные группы с детьми на интересную игровую программу «Шкатулка доброты».

Маленькие гости музея примут участие в беседе о добрых поступках, узнают, как помогал нашему любимому городу А.П. Чехов. Они увидят сценическую миниатюру по рассказу Ульяны Сергеевой «Шкатулка доброты», а также мини-выставку заводных музыкальных шкатулок. Игровую программу для ребят будут проводить сказочные герои.

Кроме того, дети получат призы и сами смастерят на память магниты.

Начало мероприятия – в 11.00 в здании музея на улице Александровской, 56. Нужна предварительная запись по телефону: 8-906-183-17-20.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский художественный музей проведет большой музейный праздник ко Дню города.

Фото из архива