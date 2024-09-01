Таганрогский художественный музей проведет большой музейный праздник ко Дню города

7 сентября с 10 до 18 часов в Таганрогском художественном музее будет проходить музейный праздник «Сверяя время по солнечным часам», посвященный 326-й годовщине со дня основания Таганрога.

«В сентябре наш любимый Таганрог празднует день рождения. В этом году солнечному, всегда молодому и гостеприимному южному городу исполняется 326 лет! Начинаем празднование и чествование именинника уже в субботу, 7 сентября, в Таганрогском художественном музее ярким музейным праздником «Сверяя время по солнечным часам», — рассказали в ТХМ.

Для таганрожцев и гостей города подготовлена большая разнообразная программа с различными видами мероприятий, которые будут интересны аудитории всех возрастов. Это спектакль в театре теней «Дюймовочка», пешеходная экскурсия «Нам с Каштанкой по пути», тематические экскурсии, квиз «Pro Искусство. Любимый город», мастер-классы, художественно-музыкальное мероприятие.

Фото на главной Владимира Прозоровского