Хумайро и Малюта: в Ростовской области назвали самые редкие детские имена

ЗАГС Ростовской области поделился списком самых редких и популярных детских имен.

Так, на Дону проживают девочки с именами Зайна, Аврелия, Хеда, Русалина и Хумайро. Мальчиков называли Саргис, Юсуфжан, Малюта, Алибек, Билял. Редкие имена в Ростовской области получают 6% малышей.

Большинство родителей используют для своих детей традиционные имена. Среди мужских лидируют Александр (510), Михаил (468), Артём (443), Матвей (388) и Максим (380). Девочек чаще всего называют Софиями (496), Мариями (424), Евами (402), Аннами (309) и Варварами (338).

Выбрать имя ребенку можно через федеральный портал zags.nalog.gov.ru. Сервис подберет имя из перечня ЕГР ЗАГС или сгенерируют случайное, используя встроенные фильтры.

Отметим, что в 2024 году в Ростовской области родилось свыше 17 тысяч детей, в том числе 113 двоен и четыре тройни.

Фото из архива (Анатолий Ивашов)