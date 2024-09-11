Главная » Новости Ростовской области

Хумайро и Малюта: в Ростовской области назвали самые редкие детские имена

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

ЗАГС Ростовской области поделился списком самых редких и популярных детских имен.

Новости Ростовской области

Так, на Дону проживают девочки с именами Зайна, Аврелия, Хеда, Русалина и Хумайро. Мальчиков называли Саргис, Юсуфжан, Малюта, Алибек, Билял. Редкие имена в Ростовской области получают 6% малышей.

Большинство родителей используют для своих детей традиционные имена. Среди мужских лидируют Александр (510), Михаил (468), Артём (443), Матвей (388) и Максим (380). Девочек чаще всего называют Софиями (496), Мариями (424), Евами (402), Аннами (309) и Варварами (338).

Выбрать имя ребенку можно через федеральный портал zags.nalog.gov.ru. Сервис подберет имя из перечня ЕГР ЗАГС или сгенерируют случайное, используя встроенные фильтры.

Отметим, что в 2024 году в Ростовской области родилось свыше 17 тысяч детей, в том числе 113 двоен и четыре тройни.

Фото из архива (Анатолий Ивашов)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети ЗАГС новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru