Вместе с Международным днем художника в конференц-зале Чеховской библиотеки отметили и 55-летие Таганрогской детской художественной школы им. С.И. Блонской. В холле второго этажа гостей встречала выставка установленных на мольбертах детских работ.

Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Ирина Голубева выразила слова особой благодарности в адрес педагогического коллектива школы за созданную там атмосферу творчества, сотрудничества, поддержки:

«Вы помогаете ученикам раскрывать свои таланты, видеть красоту, трудиться», — отметила она, обращаясь к художникам-педагогам.

Ирина Голубева также выполнила почетную миссию награждения благодарственными письмами Министерства культуры Ростовской области и администрации города Таганрога.

«Если в нашей библиотеке работает выставка Таганрогской детской художественной школы имени Серафимы Иасоновны Блонской, — все знают, что это — ярко, красиво, талантливо, профессионально, — отметила в своем выступлении депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы города Таганрога Татьяна Михеева.

К словам благодарности, высказанным от себя лично, Татьяна Михеева присовокупила благодарственные письма Законодательного собрания Ростовской области.

Благодарственное письмо городской Думы Таганрога, адресованное всему коллективу, директору школы Людмиле Озериной вручила депутат городской Думы, выпускница Таганрогской художественной школы Наталья Кириенко. Она также поделилась незабываемыми воспоминаниями о том, как впервые переступила порог этой школы в 1979 году. А также о том, что в этой школе преподавали такие художники, как Михаил Александрович Оськин, Леонид Александрович Стуканов, каждый из которых создавал вокруг себя необыкновенную, особую атмосферу творчества.

Школу с юбилеем поздравляли также таганрогские художники и искусствоведы. Слова признательности, поздравления и награждения перемежались выступлениями юных артистов, которые учатся в других учреждениях дополнительного образования Таганрога и его окрестностей.

В Таганрогской детской художественной школе им. С.И. Блонской сейчас свыше пятисот учащихся, а за минувшие 55 лет обучение в ней прошли многие тысячи таганрожцев, среди которых – почти все (если не учитывать приезжих) современные таганрогские художники, причем очень многие из них на какое-то время возвращались в родную школу уже в качестве преподавателей. Благодаря Серафиме Иасоновне Блонской, положившей начало художественному образованию в нашем городе, благодаря возрождению дела её жизни в 1969 году Таганрог стал поистине городом художников. Этот город с одной стороны, дает миру многих выдающихся мастеров изобразительного искусства, с другой стороны, приезжие живописцы, попадая здесь в особую творческую атмосферу, обретают новое вдохновение и получают импульс к своему развитию.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась уникальная выставка ёлочных игрушек.

Антон Словаков, фото автора