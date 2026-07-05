Художница Елена Джинан, работающая в жанре символизма, представила на суд таганрожцев свою персональную выставку

Ее творческий путь связан с двумя городами — Таганрогом, в котором родилась художница, и Петербургом, который стал для нее домом.

В центральной публичной библиотеке имени А.П. Чехова в Таганроге открылась персональная художественная выставка Елены Джинан «Утро мира». Экспозиция объединяет творчество, связывающее Санкт-Петербург и Таганрог, и отличается лиризмом, светлой энергетикой и глубоким эмоциональным настроем.

Название выставки задает тон всему проекту: это искусство о зарождении, свете и надежде. По словам автора, это искреннее признание в любви родному Таганрогу, благодарность его людям и возможность разделить с ними состояние внутреннего покоя.

Елена Джинан родилась в Таганроге, окончила художественную школу имени Блонской. Ее творческий путь тесно связан с двумя городами: Санкт-Петербургом, который стал ее домом, и Таганрогом, к которому она испытывает неизменную любовь. Имея за плечами опыт работы специальным психологом (ЛГОУ) и красный диплом учителя ИЗО (ТГПИ), Елена более 15 лет руководила собственной школой живописи, обучив более 150 учеников по авторской программе.

Работая в жанре символизма, художница стремится передать красоту человеческой души. Для нее важно показать то, что скрыто за внешним обликом, ведь, по мнению автора, все чудо мира отражено в красоте человеческих глаз. Первая персональная выставка состоялась в Москве два года назад, а нынешняя экспозиция в Таганроге становится важным этапом диалога с родным городом.

Выставка будет работать в Таганроге с 3 по 19 июля. Посетить ее можно по «Пушкинской карте». Адрес: улица Петровская, 96.

Фото: ЦГПБ имени А.П.Чехова