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Хирурги ростовской больницы извлекли из пищевода ребенка игрушечную мышь

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А 45-летний житель Ростова умудрился проглотить набор фломастеров.

#Здоровье

За 10 лет работы ростовской городской клинической больницы №20 эндоскописты медучреждения собрали целую коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов. Об этом рассказал заведующий отделением лучевой диагностики и эндоскопии больницы №20, врач высшей категории Игорь Шитиков.

Большую часть предметов, порядка 90%, врачи извлекли из организмов детей.

Чаще всего дети глотают монеты и магнитные шарики. «Рекордсменами» стали 2,5-летние мальчики-близнецы, проглотившие в начале этого года 67 шариков на двоих.

Попадаются и весьма необычные предметы. Так, из пищевода маленького ребенка хирурги извлекли игрушечную мышь размером в 7 см. Удивил врачей и 45-летний ростовчанин, проглотивший набор фломастеров.

Ребенок должен твердо знать, что нельзя брать в рот несъедобные предметы! Даже если вы уверены, что он не склонен к проглатыванию инородных тел, ребенок может заглотить объект случайно, например, оступившись. Если вы подозреваете, что произошла такая ситуация, обратитесь к врачу! – дали рекомендации родителям в донском Минздраве

Фото ростовской больницы № 20

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Таганрогская правда
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