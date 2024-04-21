Хирурги ростовского онкоцентра начали применять уникальную технологию при лечении рака груди

Донские хирурги — врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии Минздрава России — первыми на юге России освоили и начали применять технологию восстановления лимфооттока у пациенток с осложнениями после удаления опухолей молочной железы.

Микрохиругические вмешательства на лимфатических сосудах выполняются при помощи современного операционного микроскопа, приобретенного по национальному проекту «Здравоохранение», сообщает пресс-служба медучреждения.

При раке молочной железы онкологи удаляют не только опухоль и пораженный орган, но и лимфатические коллекторы в подмышечных впадинах. Это может привести к нарушениям функции плечевого сустава, отёку руки. В ростовском онкоцентре применение современных методик помогает значительно снизить риск развития осложнений уже во время операции. Но ранее прооперированные пациентки могут страдать от неприятных побочных эффектов. Женщинам, прошедшим хирургическое лечение рака молочной железы 1-2 года назад, с I-II стадией лимфатического отёка, теперь можно помочь и выполнить операцию по восстановлению лимфооттока.

Сначала мы проводим оценку состояния лимфатической системы верхней конечности пациентки. Если у больной на фоне обширного склеротического поражения лимфосистемы есть хотя бы один здоровый лимфатический сосуд, мы можем восстановить лимфоотток и снизить негативный эффект. Микроскоп позволяет нам выполнять микрохирургические вмешательства на мелких сосудах диаметром 0,2-0,3 мм, — поясняет врач-онколог отделения опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы НМИЦ онкологии Минздрава России, к.м.н. Татьяна Аушева.

Микрохирургическое вмешательство по восстановлению лимфооттока выполняется в стационарных условиях под местной анестезией. Размер операционного поля часто не превышает 1 квадратного сантиметра. Хирург при помощи операционного микроскопа выделяет здоровый лимфатический сосуд и сшивает его с рядом лежащим венозным сосудом, формируя лимфовенозный анастомоз. Спустя несколько дней отёк значительно снижается.

В НМИЦ онкологии Минздрава России выполнено уже несколько микрохирургических вмешательств пациенткам с осложнениями после удаления опухолей молочной железы. У всех женщин наблюдается положительный послеоперационный эффект: восстановление подвижности плечевого сустава и лимфоттока. При высоких результатах лечения и увеличения продолжительности жизни больных раком молочной железы улучшение качества жизни пациенток после удаления опухоли является важнейшим аспектом, — говорит генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН Олег Кит.

Микрохирургические вмешательства по восстановлению лимфооттока выполняются в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России.

Фото ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России