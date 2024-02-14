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Хирурги РостГМУ удалили женщине 40 опухолей во время кесарева сечения

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В научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии Ростовского государственного медуниверситета пациентке провели сложнейшую операцию. Во время кесарева сечения женщине удалили 40 опухолей на матке – от крупных до мельчайших, сохранив возможность в будущем снова стать матерью, сообщает донской Минздрав.

#Здоровье

Уже во время беременности на матке у женщины были обнаружены множественные опухоли доброкачественного характера.

После того, как на свет появилась девочка, мы удалили 40 миоматозных узлов — и очень больших размеров, и мелких, — сообщила оперирующий хирург, врач акушер-гинеколог Алина Галусяк-Смолянинова. – Такие опухоли могут давать серьезные осложнения беременности – ее необходимо вынашивать под неусыпным контролем акушеров-гинекологов.

Теперь пациентка сможет без рисков иметь много детей. Хирурги – заведующий родильным отделением к.м.н. Георгий Смолянинов, врач Алина Галусяк-Смолянинова и коллектив НИИАП сделали для этого все необходимое.

Ранее мы рассказывали, что медики НИИАП РостГМУ спасли двойняшек, родившихся с экстремально низким весом. Вес мальчика при рождении составлял 1150 грамм, девочки – 750 грамм.

Фото: медиацентр РостГМУ

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Таганрогская правда
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