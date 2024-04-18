Главная » Новости Ростовской области

Губернатор Василий Голубев представил ежегодный отчет донскому парламенту

На чтение 2 мин Просмотров 21 Опубликовано

Прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики выполнены с превышением по итогам прошлого года. А ВРП достиг 4,5%.

Новости Ростовской области

Такие данные привел губернатор Василий Голубев. Сегодня он выступил перед депутатами Законодательного собрания Ростовской области с отчетом о работе регионального Правительства за 2023 год.

По словам Василия Голубева, Ростовской области удалось нарастить объемы инвестиций в основной капитал. За вычетом инфляции они выросли на 23%, частные инвестиции – на 7,5%.

Снижается уровень безработицы. Сегодня он составляет 0,3%.  Задача по выходу экономики региона на траекторию устойчивого роста успешно реализуется.

Не обошёл стороной губернатор и тему поддержки малообеспеченных семей. Так, например, на Дону в прошлом году заключили 6 тысяч соцконтрактов. 

Будет расширена поддержка многодетных семей. Губернатор предложил депутатам рассмотреть некоторые решения по их поддержке. Инициатива состоит в том, чтобы в два раза увеличить ежемесячную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях, а также предоставить пятидесятипроцентную компенсацию расходов по оплате жилья.

В минувшем году Донской регион подтвердил свои лидирующие позиции в сфере сельского хозяйства. Рекордный урожай зерновых тому пример. Аграрии превысили на 6% результат также рекордного 2022-го года. В прошлом году собрано 16,4 миллионов тонн зерновых. Это первое место в России.

В прошлом году в регионе вели активную работу по оказанию помощи фронту. Военнослужащим передали 870 тонн стройматериалов, вещевого и военно-технического имущества, десятки автомобилей повышенной проходимости. В зону СВО Ростовская область направляла квадрокоптеры, радиостанции.

Ещё донской регион стал одним из первых в стране, где запустили программу профессиональной подготовки для демобилизованных военнослужащих.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости отчет губернатора Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru