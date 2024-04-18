Прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики выполнены с превышением по итогам прошлого года. А ВРП достиг 4,5%.

Такие данные привел губернатор Василий Голубев. Сегодня он выступил перед депутатами Законодательного собрания Ростовской области с отчетом о работе регионального Правительства за 2023 год.

По словам Василия Голубева, Ростовской области удалось нарастить объемы инвестиций в основной капитал. За вычетом инфляции они выросли на 23%, частные инвестиции – на 7,5%.

Снижается уровень безработицы. Сегодня он составляет 0,3%. Задача по выходу экономики региона на траекторию устойчивого роста успешно реализуется.

Не обошёл стороной губернатор и тему поддержки малообеспеченных семей. Так, например, на Дону в прошлом году заключили 6 тысяч соцконтрактов.

Будет расширена поддержка многодетных семей. Губернатор предложил депутатам рассмотреть некоторые решения по их поддержке. Инициатива состоит в том, чтобы в два раза увеличить ежемесячную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях, а также предоставить пятидесятипроцентную компенсацию расходов по оплате жилья.

В минувшем году Донской регион подтвердил свои лидирующие позиции в сфере сельского хозяйства. Рекордный урожай зерновых тому пример. Аграрии превысили на 6% результат также рекордного 2022-го года. В прошлом году собрано 16,4 миллионов тонн зерновых. Это первое место в России.

В прошлом году в регионе вели активную работу по оказанию помощи фронту. Военнослужащим передали 870 тонн стройматериалов, вещевого и военно-технического имущества, десятки автомобилей повышенной проходимости. В зону СВО Ростовская область направляла квадрокоптеры, радиостанции.

Ещё донской регион стал одним из первых в стране, где запустили программу профессиональной подготовки для демобилизованных военнослужащих.

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