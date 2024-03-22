Главная » Новости Ростовской области

Губернатор: «В Ростовской области отменены все массовые мероприятия»

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Отмена всех культурно-массовых мероприятий в Ростовской области связана с терактом в московском ТЦ «Крокус-Сити», сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Выражаю глубокие соболезнования родным погибших в результате теракта. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Думаю, все жители Ростовской области с пониманием воспримут принятое мною решение об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные, — написал губернатор.

В настоящий момент, известно о 40 погибших и 100 пострадавших в результате теракта.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика