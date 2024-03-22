Губернатор: «В Ростовской области отменены все массовые мероприятия»

Отмена всех культурно-массовых мероприятий в Ростовской области связана с терактом в московском ТЦ «Крокус-Сити», сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

Выражаю глубокие соболезнования родным погибших в результате теракта. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Думаю, все жители Ростовской области с пониманием воспримут принятое мною решение об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные, — написал губернатор.

В настоящий момент, известно о 40 погибших и 100 пострадавших в результате теракта.

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