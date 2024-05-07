Губернатор Ростовской области принял участие в церемонии инаугурации Президента России

Донской губернатор возглавил группу представителей Ростовской области, приглашенных на состоявшуюся сегодня, 7 мая, в Москве торжественную церемонию вступления в должность избранного Президента России Владимира Путина.

Инаугурация состоялась в Большом Кремлевском дворце в присутствии приглашенных, в числе которых – парламентарии, члены правительства, главы регионов, Герои России, представители общественных организаций и конфессий, деятели науки и культуры.

Наш регион, помимо донского главы, на торжестве представляли доверенные лица от Ростовской области на выборах президента.

Избранный президент принес присягу, после вступления в должность глава государства обратился с инаугурационной речью.

Напомним, на новый шестилетний президентский срок Владимир Путин вступил после победы на выборах 2024 года, где заручился поддержкой более 87% избирателей.

Источник donland.ru