Гроза почти на три дня придет в Ростовскую область

2 сентября в Ростовскую область придет непогода с грозами и ветром, которая может продлиться до утра 4 сентября. Штормовое предупреждение объявило региональное ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, в период с 15 до 18 часов и до конца суток 2 сентября, в течение суток 3 сентября, а также ночью и утром 4 сентября местами в донском регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с.

Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».

Фото Сергея Плишенко