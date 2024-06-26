Гроза и сильный ветер идут на Ростовскую область

На Ростовскую область надвигается гроза, в ближайшее время погода может сильно испортиться. Очередное штормовое предупреждение объявило региональное ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, до конца суток 26 июня, ночью и днём 27 июня местами в донском регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Обещают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-22 м/с.

Жителей просят быть осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Фото Сергея Плишенко