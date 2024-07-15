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Гражданские самолеты ОКБ из Таганрога предлагают купить на ОZON

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Стоимость легкомоторных самолетов СП-30 производства «Первого ОКБ» из Таганрога — свыше 10 млн рублей.

Новости Таганрога

«Специалисты «Первого опытно-конструкторского бюро» продолжают работу над совершенствованием отечественного самолета СП-30. У него появились новые цвета и улучшенная отделка, используются инновационные материалы, авионика собственной разработки», — сообщается на официальном сайте ОКБ.

Продвигать легкомоторное гражданское судно компания решила, в том числе и через ведущий маркетплейс России. ОZON анонсировал старт продаж самолета СП-30.

Выбрать и купить самолет теперь можно прямо с экрана смартфона. Правда, удовольствие это не из дешевых — стоимость различных модификаций СП-30 — от 9 750 000 до 10 264 000 рублей.

Самолеты СП-30 «Первого ОКБ» Таганрога предназначены для частных полетов, мониторинга территории и зеленых насаждений. Также они используются в сельском хозяйстве для обработки полей от вредителей и аэросева.

Фото: sp30.ru

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Таганрогская правда
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