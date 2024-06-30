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Готовим вкусные мясные лепешки на молочной сыворотке

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Иногда так хочется съесть горячий, сочный, сытный и вкусный пирожок, а на бабушкин классический рецепт времени нет совсем. В этом случае можно немного схитрить и приготовить «ленивый» перекус «на скорую руку».

#Вкуснота

Тесто, для вкусной выпечки с мясом, готовится быстро и просто на богатой витаминами и микроорганизмами молочной сыворотке.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 3 гранёных стакана, 450 – 500 гр.;
  • сыворотка молочная — 1 гр. ст. + 2 ст. л.,300 мл.;
  • соль и сахар – по 1 чайной ложке;
  • масло растительное — 2 столовые ложки;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • сыр — 100 гр. (можно без сыра);
  • мясо (отварная курица) – 150 гр.;
  • сода — 1 неполная чайная ложка;
  • перец чёрный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Свежую молочную сыворотку, подогретую до тёплой (40 °C) температуры, вливаем в глубокую миску, добавляем соль, сахар, растительное масло и яйцо. Взбиваем венчиком до однородной массы.

С помощью тёрки (блендера) измельчаем одну луковицу и один зубчик чеснока до пюреобразного состояния – смесь соединяем с мелкорубленным мясом. Перчим и солим по вкусу.

В миску с жидкими ингредиентами, добавляем тёртый сыр и мясной фарш. Смешиваем лопаткой. Просеивая через сито, в два подхода, добавляем муку и соду.

Вилкой, затем рукой, тщательно перемешиваем смесь до состояния теста (без комочков), накрываем пищевой плёнкой и даём тесту дозреть минут 10-15 (при комнатной температуре).

Смазываем руки растительным маслом. Хорошо обминаем тесто, формируем колобок и делим его пополам. Из каждой половины формируем овальные «пирожки – лепёшки», жарим (с каждой стороны, до золотистой корочки) на разогретом (кипящем) растительном масле (слой масла в 1 см.) в чугунной сковороде.

Готовые вкусняшки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить ароматный «Тургеневский» супчик.

Подготовил Михаил Андроник, фото автора

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Таганрогская правда
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