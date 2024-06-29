Готовим ароматный «Тургеневский» супчик

Сегодня мы приготовим, можно сказать, историческое блюдо. И будет это любимый суп известнейшего писателя, классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева.

Готовится данный супчик довольно просто и требует минимум необходимых продуктов. Ну а в конце, как всегда, вас ждет интересная кулинарная история на эту тему.

Ингредиенты:

куриный бульон – 1,5 л,

сливочное масло — 100 г,

манная крупа — 100-140 г (в зависимости от желаемой густоты),

репчатый лук (желательно шалот) — 60 г,

сливки 30% — 200 мл,

зелень укропа — 20 г,

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Вначале сварим куриный бульон (наваристый или не очень – по вашему желанию) и оставим его дожидаться своего часа. Очищенный и вымытый лук нарежем очень мелкими кубиками, а укроп мелко порубим.

В сотейнике растопим 30 г сливочного масла и добавим лук, обжарим его до мягкости и переложим в отдельную емкость. Затем положим в этот же сотейник оставшееся масло и манную крупу и будем обжаривать ее около 2 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Теперь возвращаем к ней лук, добавляем половину измельченного укропа и продолжаем обжаривать всё вместе еще минуту.

Пора вспомнить о бульоне – вливаем его частями, не более 100 мл за один прием, и всё хорошо перемешиваем, чтобы не образовалось комочков. Когда добавим весь бульон, можно посолить и поперчить по вкусу. Варим наш суп на небольшом огне до загустения. В уже сварившийся суп вмешиваем сливки и снимаем его с огня.

Наш тургеневский супчик готов! Разливаем его по порционным тарелкам и насыпаем в каждую мелко нарезанный укроп. Аромат просто потрясающий – подаем сразу же к столу!

Кулинарные истории

Этот рецепт – своеобразная вариация на тему итальянского супа Minestra di semolino («Минестра ди семолино»). В жарком климате подобные супы очень любили. Варили такой суп, действуя довольно просто: загущали овощной, грибной, куриный или мясной бульон манкой-семолиной и добавляли, чтобы он был сытнее, сливки, взбитое яйцо или тертый сыр. Крупа семолина представляет собой муку из твердых сортов пшеницы крупного помола, то есть обыкновенную известную всем нам манку, хотя манная крупа может быть получена из пшеницы разных сортов, поэтому некоторые отличия между семолиной и обычной манкой всё же имеются.

Семолина имеет лимонный цвет из-за высокой концентрации каротина и идеально подходит для выпечки хлеба. А еще для аромата в суп клали тимьян или кервель – уникальную, довольно редкую в наше время пряность, очень душистую, с ненавязчивым ароматом, напоминающим одновременно запах аниса, эстрагона, петрушки и фенхеля. В горячие блюда ее добавляют за пару минут до готовности, чтобы сохранить вкусовые качества.

Где конкретно этот суп распробовал Иван Сергеевич Тургенев, история умалчивает. Но любовь к нему он сохранил и с удовольствием ел его и дома, и даже в гостях. Надо отметить, что в наших широтах в суп добавляли вездесущий укроп, и благодаря этой пряной зелени блюдо приобрело, так сказать, русский характер.

В мемуарах Софьи Андреевны Толстой, супруги другого великого русского писателя — Льва Николаевича Толстого, упоминается приезд Тургенева к ним в Ясную Поляну. Софья Андреевна пишет о «незатейливом манном супчике с укропцем», который непременно готовили для Ивана Сергеевича. И сегодня суп заслуженно носит название «Тургеневский». Готовится он действительно несложно. Основой служит любой бульон, но на курином или грибном получается вкуснее всего. По желанию для большей сытости в суп добавляются отварная курятина или жареные грибы и, конечно, много душистого молодого укропа.

Подготовила Елена Векслер

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