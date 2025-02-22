Готовим сытный и вкусный солдатский кулеш

В предстоящее воскресенье, 23 февраля, наша страна отметит один из значимых праздников – День защитника Отечества, который в современных реалиях является по-особому значимым. Именно они, наши мужчины, защитники, охраняют нас от врагов и несчастий, берегут наш покой и мирное небо. И за это им огромное спасибо!

Ну а, как известно, солдат, чтобы хорошо воевать, должен быть в том числе хорошо накормлен, и об этом всегда заботились мы, женщины, а в походных условиях — полевая кухня. Поэтому сегодня мы отыскали рецепт фронтового кулеша 1943 года, который и предлагаем вашему вниманию.

Ингредиенты:

грудинка на кости — 500 г;

вода — 2 л;

пшено — 250 г;

картофель — 3-4 шт.;

репчатый лук — 3-4 шт.;

соль, перец – по вкусу;

лавровый лист – 1-2 шт.;

жир — для жарения.

Приготовление

Промываем и обсушиваем грудинку, срезаем с нее мясо, нарезаем кубиками и пока отставляем в сторону. Кости бросаем в котелок (если нет – в кастрюлю, желательно чугунную), заливаем 2 л воды, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 30 минут, снимая пену. Теперь промываем пшено, высыпаем в кипящий бульон и продолжаем варить до готовности. Тем временем чистим и моем картофель, режем крупными кубиками и отправляем к пшену. Не забываем посолить и поперчить. Затем чистим лук, мелко нарезаем и обжариваем на сковороде вместе с кусочками грудинки. Мясо с луком добавляем к варящемуся пшену за 2-3 минуты до готовности. Туда же кладем лавровый лист, провариваем всё вместе и обязательно даем настояться.

Наш солдатский кулеш готов! Можно угощать дорогих защитников. Какой навар, какой аромат… Вы такого точно не пробовали!

Кулинарные истории

Кулеш – сытный согревающий суп, который по своему виду больше похож на кашу. Традиционно это блюдо готовится из пшена и сала, шкварок или солонины. Чтобы кулеш стал более густым, в него добавляют овощи: картофель, лук и морковь. По легенде, кулеш придумали венгры в «военных целях» — нужно было чем-то накормить армию, причем желательно недорого, но максимально сытно и вкусно. В итоге родилось блюдо, простое в приготовлении даже в походных условиях и способное насытить как в случае достаточного наличия мясных продуктов, так и без них.

Известен также «казачий», он же «плавневый» кулеш — вариант каши запорожских казаков. Его готовили во время походов оторванные от основных пищевых запасов казаки, укрываясь в плавнях на своих челнах-чайках. Крупу в этом кулеше заменяли подводные прикорневые части водных растений, таких как рогоз. Настоящий казачий кулеш – ключевая вода, пшено и дикий чеснок. В наши дни рецепт кулеша претерпел изменения, став супом-кашей с добавлением других ингредиентов. Крупа сгодится любая, но лучше, если она разваривается. Раньше это было пшено, а сейчас блюдо могут делать и с гречкой, и с рисом. Таким образом, кулеш часто готовили в походных условиях или в печи, он стал излюбленной едой солдат, запорожских казаков и деревенских жителей.

Первые упоминания о кулеше относятся к началу XVII века. Вероятнее всего, это блюдо стало распространяться в военное время, поскольку любая каша была основой армейского рациона. В России его впервые отведали примерно в первой трети XVII века благодаря малороссийским крестьянам-переселенцам, и с тех пор он прочно занял свою нишу в отечественной кулинарии, став одним из главных для полевой кухни. Между прочим, историки утверждают, что именно таким сытным блюдом – фронтовым кулешом — кормили танковые экипажи ранним утром перед одним из величайших сражений Второй мировой войны – битвой на Курской дуге. Ну а в мирной жизни кулеш пользуется большим уважением у туристов, охотников и рыбаков.

Подготовила Елена Векслер

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