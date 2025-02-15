Готовим суп «Затируху» по старинному русскому рецепту

Февраль всегда считался самым суровым зимним месяцем, не зря в народе его прозвали «лютень» из-за сильных ветров и вьюг. Казалось бы, январь – главный месяц зимы, когда всё должно заметать снегом. Ан нет. В январе у нас была фактически весна, а снег выпал только в феврале. Вот такая получилась неразбериха. Поэтому вполне можно февраль с январем перепутать.

А когда на улице кружит метель-завируха, самое время приготовить вкусный и сытный суп. Как раз такой мы сегодня сварим – это старинное русское блюдо, и называется оно в рифму февральской пурге – «Затируха», потому что в основе его приготовление лежит мучная затирка.

Ингредиенты:

курица (бедрышки) — 500 г,

морковь — 1 шт.,

лук — 1 головка,

растительное масло — 2-3 ст. л.,

картошка — 1-2 шт.,

лавровый лист — 1-2 шт.,

соль, черный перец – по вкусу.

Для затирки:

мука — 150 г,

яйцо — 1 шт.,

зелень по вкусу.

Приготовление

Куриные бедрышки заливаем водой, доводим до кипения и снимаем пенку. Бульон солим, перчим, кладем лавровый лист и варим до готовности примерно 30-40 минут (лаврушку лучше удалить минут через 20, чтобы не дала горчинку).

Пока варится бульон, готовим затирку: яйцо перемешиваем до однородности, вливаем его в муку и руками перетираем всё в мелкую крошку. Теперь, чтобы удалить лишнюю муку, перекладываем на сито и просеиваем. Полученную затирку распределяем по ровной поверхности (например, на разделочной доске) и оставляем подсохнуть. Кстати, затирку можно приготовить заранее, за несколько часок, дав ей хорошенько просохнуть. Тогда она меньше растворится в супе.

Приступаем к зажарке. Очищенную и вымытую морковь натираем на терке, лук мелко режем и пережариваем их в небольшом количестве растительного масла. Картофель чистим, моем и нарезаем мелкими брусочками. Если курица уже сварилась, вынимаем ее из бульона, кладем картофель и варим 15 минут.

Немного остывшее куриное мясо отделяем от костей. К проварившемуся в бульоне картофелю добавляем зажарку и варим минут 7-10. Теперь, когда всё уже сварилось, кладем в кастрюлю разделанное куриное мясо и, как только снова закипит, добавляем затирку. Провариваем минутки 2-3, добавляем мелко нарезанную зелень петрушки, выключаем огонь и даем супчику настояться примерно 10 минут.

Наша «Затируха» готова! Разливаем горячий супчик по тарелкам, посыпаем прямо в них свежим измельченным укропом и зовем всех к столу. Аромат просто потрясающий!

О пользе продукта

Любой суп – это множество ценных ингредиентов. Специфика приготовления первых блюд позволяет сохранить почти все питательные вещества, содержащиеся в овощах. При разных видах тепловой обработки витамины и минералы, содержащиеся в сырых продуктах, теряются безвозвратно. Но только не в случае с супами. Если некоторые компоненты и вывариваются из овощей или мяса, они всё равно остаются в блюде — переходят в отвар, и мы в итоге их употребляем.

В большинстве случаев супы содержат много магния, калия, железа, кальция и фосфора, витаминов А, В, Е, а если в конце приготовления положить в блюдо зелень петрушки, то в список питательных веществ добавится и витамин С. Суп с овощами – отличный источник клетчатки, незаменимой для бесперебойной работы пищеварительной системы. Мясные бульоны – это белки и жиры, яичные супы – витамины группы В и набор незаменимых аминокислот. Картофель и крупы делают первые блюда очень сытными, т.к. содержат много углеводов. А если заправить первое молоком или сливками, оно станет источником витамина D.

И какой суп ни возьми – в каждом своя польза. Так, суп из тыквы – целая тарелка бета-каротина – вещества, незаменимого для здоровья глаз. Первое блюдо из томатов – источник ликопина – одного из мощнейших антиоксидантов, который замедляет старение организма, предотвращая большинство болезней, в т.ч. онкологических. И что самое интересное – в помидорах, подверженных термической обработке, ликопина содержится больше, чем в свежих. Морковь тоже лучше есть после термической обработки с небольшим добавлением жира, чтобы организм смог усвоить жирорастворимый витамин А. То есть протушенная в небольшом количестве масла и добавленная в бульон в качестве заправки, она принесет максимум пользы. Так что, выходит, многие овощи более ценны в виде ингредиентов горячего супа.

Подготовила Елена Векслер

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