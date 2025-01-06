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Готовим на Рождество три основных традиционных блюда: индейку, рыбу и кутью

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Рождественские традиции различаются в разных странах, но есть три основных блюда, которые считаются классическими и популярными во многих культурах.

#Вкуснота

Индейка с клюквенным соусом

Ингредиенты:

  • индейка — 1 целая (около 5-6 кг);
  • лук репчатый — 1 головка;
  • яблоки — 2-3 штуки;
  • цедра апельсина — 1 штука;
  • тимьян, розмарин — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Клюквенный соус:

  • клюква — 400 г;
  • сахар — 100 г;
  • апельсиновый сок — 100 мл;
  • корица — 1 палочка;
  • мускатный орех — щепотка.

Приготовление

Промойте индейку внутри и снаружи, обсушите бумажными полотенцами. Натрите её солью, перцем и специями. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте крупными дольками. Нарежьте лук полукольцами. Смешайте яблоки, лук, цедру апельсина и травы, начините ими индейку.

Разогрейте духовку до 180°C. Положите индейку на противень грудкой вверх. Запекайте около 2,5-3 часов, периодически поливая выделившимся соком.

Клюквенный соус: В кастрюле смешайте клюкву, сахар, апельсиновый сок, корицу и мускатный орех. Доведите до кипения и варите на слабом огне 10-15 минут, пока клюква не разварится и соус не загустеет. Готовую индейку достаньте из духовки, дайте ей отдохнуть 10-15 минут, затем нарежьте и подавайте с клюквенным соусом.

Треска по-рождественски

Ингредиенты:

  • филе трески — 600 г;
  • молоко — 250 мл;
  • лук репчатый — 1 головка;
  • мука — 2 столовые ложки;
  • сливочное масло — 50 г;
  • лимон — 1 штука;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • специи (соль, белый перец) — по вкусу.

Приготовление

Начнем с маринада. Нарежьте рыбу на порционные куски, посолите и поперчите. Полейте лимонным соком и оставьте мариноваться на 15-20 минут.

Готовим молочный соус. Растопите сливочное масло в сковороде, добавьте муку и обжаривайте до золотистого цвета. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте соль и перец, доведите до кипения и варите на слабом огне 5-7 минут.

Обжаривайте рыбу на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон. Готовую рыбу выложите в форму для запекания, залейте молочным соусом. Посыпьте рубленой петрушкой. Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте рыбу в духовке около 15-20 минут, пока соус не загустеет.

Подавайте рыбу горячей, украсив ломтиками лимона и свежей петрушкой.

Рождественская кутья

Ингредиенты:

  • пшеничная крупа (перловка) — 1 стакан;
  • мак — 100 г;
  • мед — 2 столовые ложки;
  • изюм — 100 г;
  • орехи (грецкие, миндаль) — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Промойте пшеничную крупу и отварите в большом количестве воды до готовности (около 40-60 минут). Слейте воду и остудите.

Замочите мак в кипятке на 30 минут, затем слейте воду и протрите мак через сито или измельчите в блендере. Замочите изюм в теплой воде на 10-15 минут, затем слейте воду. Обжарьте орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, затем измельчите.

Смешайте готовую крупу, мак, изюм и орехи. Добавьте мед и ванильный сахар, перемешайте. Подавайте кутью комнатной температуры или слегка подогретой.

Эти традиционные рождественские блюда создадут уютную атмосферу праздника и порадуют ваших близких своим вкусом и ароматом.

Рецепты подсказал giga.chat, иллюстрации сгенерированы нейросетью Kandinsky 3.1

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Таганрогская правда
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