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Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей не парковать машины под деревьями

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В Таганроге 4 ноября из-за ураганного ветра, который обрывает провода и ветки деревьев, осложнилась ситуация, в том числе и на дорогах.

Город

В связи с ухудшением погодных условий, сильных порывов ветра Госавтоинспекция Таганрога призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

«Водителям не рекомендуется парковать свои транспортные средства вблизи деревьев, ветхих сооружений, строящихся зданий, рекламных щитов», — обратилась к автолюбителям инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова. 

Напомним, ГУ МЧС России по Ростовской области на 4 ноября объявило штормовое предупреждение об усилении ветра в Таганроге до 32 м\с.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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