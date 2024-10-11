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Госавтоинспекция Таганрога информирует о проведении операции «Юридическое лицо»

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На территории Ростовской области и Таганрога проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Юридическое лицо».

#Официально

Операция «Юридическое лицо» направлена на снижение уровня аварийности с участием и по вине водителей автотранспорта, эксплуатируемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Госавтоинспекция Таганрога информирует: «Гражданам пользующимся услугами туристических операторов, необходимо при заключении договоров перевозки по найму требовать документы, подтверждающие легитимность осуществления данного вида деятельности».

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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