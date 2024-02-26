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Горящая свеча стала причиной пожара в центре Ростова

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Вчера, 25 февраля, 70-летняя жительница Ростова была госпитализирована в больницу после пожара, который случился в ее квартире, сообщает  пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Пожар произошел вечером в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Большой Садовой, 84. На место происшествия выезжали 40 сотрудников МЧС и восемь спецмашин. К их приезду огонь распространился на площади 30 квадратных метров.  

Причиной пожара, который вспыхнул в считанные минуты, стала оставленная без присмотра горящая свеча. В результате происшествия в больницу с отравлением продуктами горения была доставлена 70-летняя хозяйка квартиры.   

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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