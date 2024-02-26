Горящая свеча стала причиной пожара в центре Ростова

Вчера, 25 февраля, 70-летняя жительница Ростова была госпитализирована в больницу после пожара, который случился в ее квартире, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел вечером в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Большой Садовой, 84. На место происшествия выезжали 40 сотрудников МЧС и восемь спецмашин. К их приезду огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

Причиной пожара, который вспыхнул в считанные минуты, стала оставленная без присмотра горящая свеча. В результате происшествия в больницу с отравлением продуктами горения была доставлена 70-летняя хозяйка квартиры.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области