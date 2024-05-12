Главная » Новости Ростовской области

Горели два дома: вечером крупный пожар тушили в Ростове

На чтение 1 мин Просмотров 152 Опубликовано

Вчера вечером, 11 мая, в Ростове произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании, а затем огонь перекинулся на соседний частный дом.

Новости Ростовской области

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, сообщение о пожаре на улице 6-я Линия поступило на пульт дежурного в 20.26. В тушении принимали участие 42 специалиста МЧС и 13 единиц спецтехники. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Локализовать его удалось только в 21.12, а ликвидировать открытое горение в 22.02.

На время тушения пожара было перекрыто движение на отрезках улиц 6-я Линия и Налбандяна. По предварительной информации, во время происшествия никто не пострадал.

Иллюстрация скрин видео телеграм-канала «Новости Ростова»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru