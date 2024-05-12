Горели два дома: вечером крупный пожар тушили в Ростове

Вчера вечером, 11 мая, в Ростове произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании, а затем огонь перекинулся на соседний частный дом.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, сообщение о пожаре на улице 6-я Линия поступило на пульт дежурного в 20.26. В тушении принимали участие 42 специалиста МЧС и 13 единиц спецтехники. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Локализовать его удалось только в 21.12, а ликвидировать открытое горение в 22.02.

На время тушения пожара было перекрыто движение на отрезках улиц 6-я Линия и Налбандяна. По предварительной информации, во время происшествия никто не пострадал.

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