Сегодня ночью, 11 мая, в Ростовской области на 298 км пути № 1 станции Куберле произошел сход 8 вагонов-цистерн с нефтепродуктами в составе грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В результате схода вагонов произошло повреждение контактной сети и возгорание двух из восьми сошедших вагонов. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, — пишет источник.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о происшествии на железнодорожной станции в поселке Красноармейский Орловского района поступило на пульт дежурного в 01.42. В тушении было задействовано 52 сотрудника МЧС России и 15 единиц спецтехники. На охлаждение цистерн подавались 2 лафетных ствола, проводилась пенная атака. Маневровым поездом остальные вагоны переместили на безопасное расстояние.

В 03.54 удалось локализовать огонь на площади 200 квадратных метров, а в 05.53 пожар был ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода и возгорания вагонов-цистерн грузового поезда проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото и видео телеграм-канал Западного МСУТ СК России и ГУ МЧС по Ростовской области