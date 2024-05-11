Главная » Новости Ростовской области

Горели цистерны с топливом: на Дону потушили крупный пожар на станции

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Сегодня ночью, 11 мая, в Ростовской области на 298 км пути № 1 станции Куберле произошел сход 8 вагонов-цистерн с нефтепродуктами в составе грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Новости Ростовской области

В результате схода вагонов произошло повреждение контактной сети и возгорание двух из восьми сошедших вагонов. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, — пишет источник.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о происшествии на железнодорожной станции в поселке Красноармейский Орловского района поступило на пульт дежурного в 01.42. В тушении было задействовано 52 сотрудника МЧС России и 15 единиц спецтехники. На охлаждение цистерн подавались 2 лафетных ствола, проводилась пенная атака. Маневровым поездом остальные  вагоны переместили на безопасное расстояние.

В 03.54 удалось локализовать огонь на площади 200 квадратных метров, а в 05.53 пожар был ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода и возгорания вагонов-цистерн грузового поезда проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото и видео телеграм-канал Западного МСУТ СК России и ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru