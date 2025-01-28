Гордума Ростова-на-Дону приняла отставку Алексея Логвиненко

28 января на внеочередном заседании городская Дума Ростова-на-Дону рассмотрела заявление об отставке по собственному желанию, которое подал сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Заявление рассматривалось после отчета Логвиненко о проделанной администрацией Ростова работе в 2024 году. Ее депутаты признали удовлетворительной. Затем гордума приняла отставку главы администрации по собственному желанию.

«В ходе заседания Думы Алексей Логвиненко поблагодарил депутатов за совместную работу и объяснил принятое им решение состоянием здоровья, а также переходом на другое место работы», – сообщает официальный портал администрации Ростова-на-Дону.

До 11 февраля 2025 года, по решению гордумы, обязанности главы администрации Ростова будет исполнять Александр Скрябин. Напомним, 27 января руководитель Ростовской области Юрий Слюсарь освободил Александра Скрябина от должности первого заместителя губернатора, а уже сегодня Скрябин был назначен первым заместителем главы администрации Ростова.

«Александр Юрьевич – коренной ростовчанин, хорошо знает город, работал первым заместителем главы аминистрации Ростова-на-Дону, заместителем председателя ЗС РО (куда мы дважды его избирали депутатом), первым заместителем губернатора. Технарь по образованию, он – очень хороший инженер. А ведь городское хозяйство – одно из основных направлений деятельности администрации. Так что, считаю, с его назначением городу повезло», – прокомментировала назначение председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

Процедура избрания нового главы администрации Ростова-на-Дону состоится 11 февраля на очередном заседании городской Думы донской столицы.

Фото пресс-службы городской Думы Ростова