Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин покинул свой пост

В Ростовской области первый заместитель губернатора Александр Скрябин покидает свой пост и переходит на новое место работы.

Указ об освобождении его от должности сегодня, 27 января, подписал глава донского региона Юрий Слюсарь. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Благодарю Александра Юрьевича за профессионализм и ответственное отношение к своему делу. Желаю успехов на новой работе», — написал врио губернатора.

На какое новое место работы переходит Александр Скрябин пока неизвестно – Юрий Слюсарь пообещал сообщить об этом немного позже.

Фото donland.ru (из архива)