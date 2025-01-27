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Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин покинул свой пост

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В Ростовской области первый заместитель губернатора Александр Скрябин покидает свой пост и переходит на новое место работы.

Власть

Указ об освобождении его от должности сегодня, 27 января, подписал глава донского региона Юрий Слюсарь. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Благодарю Александра Юрьевича за профессионализм и ответственное отношение к своему делу. Желаю успехов на новой работе», — написал врио губернатора.

На какое новое место работы переходит Александр Скрябин пока неизвестно – Юрий Слюсарь пообещал сообщить об этом немного позже.

Фото donland.ru (из архива)

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Александр Скрябин новости правительство РО Ростовская область
Таганрогская правда
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