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Голосуйте на выборах Президента РФ и участвуйте в акции «Всей семьей»

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15-17 марта пройдут выборы Президента РФ. Голосуйте на выборах и участвуйте в акции «Всей семьей». Подробности на всейсемьей.рф

#В стране

Как принять участие в акции?

1. 15-17 марта прийти на избирательный участок всей семьей и проголосовать. Чем больше будет членов семьи на фото, тем лучше.

2. Сделать общую семейную фотографию, например, на фоне избирательного участка. Если голосуете дистанционно, общее фото у компьютера или телефона.

3. Выложить фото у себя на страницах ВКонтакте или Одноклассниках. Если в эти дни рядом с вами не будет ваших родных – ничего страшного, просто расскажите о том, как обычно принято голосовать в вашей семье, расскажите о традициях.

4. Обязательно припишите тэг #всейсемьей.

Если фото выложат все члены семьи на своих страницах ВКонтакте и Одноклассниках, то это повысит шансы на выигрыш!

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выборы Президента РФ новости Ростовская область
Таганрогская правда
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