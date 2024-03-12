Голосуйте на выборах Президента РФ и участвуйте в акции «Всей семьей»

15-17 марта пройдут выборы Президента РФ. Голосуйте на выборах и участвуйте в акции «Всей семьей». Подробности на всейсемьей.рф

Как принять участие в акции?

1. 15-17 марта прийти на избирательный участок всей семьей и проголосовать. Чем больше будет членов семьи на фото, тем лучше.

2. Сделать общую семейную фотографию, например, на фоне избирательного участка. Если голосуете дистанционно, общее фото у компьютера или телефона.

3. Выложить фото у себя на страницах ВКонтакте или Одноклассниках. Если в эти дни рядом с вами не будет ваших родных – ничего страшного, просто расскажите о том, как обычно принято голосовать в вашей семье, расскажите о традициях.

4. Обязательно припишите тэг #всейсемьей.

Если фото выложат все члены семьи на своих страницах ВКонтакте и Одноклассниках, то это повысит шансы на выигрыш!