Глава Таганрога рассказала, почему ночью не работали сирены

Глава города Таганрога Светлана Камбулова рассказала, почему ночью 19 декабря во время атаки беспилотников в городе не работала система оповещения об опасности.

«Сигнал «Воздушная тревога» включается, если есть реальная угроза для гражданского населения. Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям. Угрозы для населения не было, поэтому и оповещение не включали», — объяснила она в своем telegram-канале.

И обратила внимание таганрожцев на необходимость изучения инструкции о действиях населения при ракетной опасности или атаке БПЛА.

«Очень важно знать и выполнять основные правила безопасности. Ещё раз призываю всех доверять только официальным источникам информации!», — подчеркнула глава города.

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Фото donland.ru