Главная » #Безопасность

Глава Таганрога рассказала, почему ночью не работали сирены

На чтение 1 мин Просмотров 560 Опубликовано

Глава города Таганрога Светлана Камбулова рассказала, почему ночью 19 декабря во время атаки беспилотников в городе не работала система оповещения об опасности.

#Безопасность

«Сигнал «Воздушная тревога» включается, если есть реальная угроза для гражданского населения. Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям. Угрозы для населения не было, поэтому и оповещение не включали», — объяснила она в своем telegram-канале.

И обратила внимание таганрожцев на необходимость изучения инструкции о действиях населения при ракетной опасности или атаке БПЛА.

«Очень важно знать и выполнять основные правила безопасности. Ещё раз призываю всех доверять только официальным источникам информации!», — подчеркнула глава города.

Читайте также — Ночью силы ВСУ массировано атаковали Таганрог и еще шесть городов Дона.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА безопасность новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru