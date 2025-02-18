Глава Таганрога рассказала, как будет решаться в городе проблема с отоплением

17 февраля тема теплоснабжения в Таганроге стала одной из главных во время прямого эфира с главой города Светланой Камбуловой в программе «Касается каждого» на телеканале «Дон 24».

Таганрожцы жаловались на ледяные батареи из-за частых отключений котельных и коммунальные квитанции, в которых не был произведен перерасчет за те дни, когда в домах было холодно.

Отвечая на вопросы горожан, Светлана Камбулова согласилась с тем, что отопление сейчас является проблемой № 1 в нашем городе. Таганрог при подготовке к этому отопительному сезону не получил паспорт готовности. И одна из причин – ситуация, сложившаяся в городском теплохозяйстве. Из имеющихся 152 котельных три — в критическом состоянии. Они расположены на улицах Ленина, 220, Заводской, 1 и Химической, 11.

«Мы прекрасно понимаем, что вопрос нужно решать. И есть три шага к решению проблемы. Конечно, отопительный период мы будем доживать вместе с МУП «Городское хозяйство» за счет тех ресурсов, которые имеются у предприятия. Далее — я уже обращалась к главе региона с просьбой оказать содействие городу в выделении денежных средств на проведение ремонта отопительных систем в межотопительный период. И надеюсь, что это нам позволит сделать второй шаг — к очередному отопительному сезону подготовиться более качественно. И затем третий шаг – это долгосрочная программа и строительство новых котельных, — рассказала глава города Таганрога.

Она также отметила, что котельная, расположенная на улице Ленина, 220 находится в собственности у частного лица.

«Мы провели техаудит и собственнику предъявили требования о необходимости приведения котельной в нормативное состояние. Ответа не получили. Поэтому направили информацию в прокуратуру города для принятия мер реагирования. Знаю проблему, прошу у таганрожцев терпения. Понимаю, что впереди еще две недели холодов. Надеюсь, что мы вместе сможем завершить этот отопительный период благодаря имеющимся материалам и запасам МУП «Городское ходяйство», а дальше будем действовать по тому пути, о котором рассказала ранее», — проинформировала Светлана Камбулова.

По ее словам, на сегодняшний день подача тепла осуществляется в нормативном режиме во все многоквартирные дома города. Также дано поручение произвести перерасчет сумм оплаты в коммунальных квитанциях. Ряд МКД уже обратились с этим вопросом и такой перерасчет им уже произведен.

Ранее мы рассказали, что тепло, вода, транспорт — основные вопросы, которые таганрожцы задавали Светлане Камбуловой.

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