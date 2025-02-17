Тепло, вода, транспорт — основные вопросы, которые таганрожцы задавали Светлане Камбуловой

17 февраля глава города Таганрога Светлана Камбулова в прямом эфире программы «Касается каждого» на телеканале «Дон 24» отвечала на вопросы таганрожцев.

«Прямой эфир с моим участием на телеканале ДОН 24 завершился. Благодарю всех, кто нашел время присоединиться к нашему разговору. Для меня очень важно было услышать каждого из вас. Вопросы и проблемы, которые вы поднимали в своих видеобращениях или по телефону, мне хорошо известны», — написала вечером 17 февраля Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Ключевые проблемы, которые волнуют жителей города, касаются трех тем — теплоснабжения, водоснабжения и общественного транспорта. Отвечая на них, глава города подробно остановилась на каждой, объяснив основные пути их решения.

«Понимаю, насколько важны эти темы для нашего города, поэтому вместе с моей командой приложим все усилия, чтобы улучшить ситуацию и сделать жизнь в Таганроге более комфортной. Ваше мнение тоже имеет огромное значение, поэтому признательна за ваше активное участие и надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — подчеркнула глава Таганрога.

Посмотреть программу можно по ссылке.

Фото: Telegram-канал Светланы