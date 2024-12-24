В Таганроге ремонтные работы на котельной, распложенной на улице Заводской, 1, были завершены вчера поздно вечером. Об этом сообщала глава города Светлана Камбулова.

Напомним, что вчера с целью предотвращения аварийной ситуации работа котельной была остановлена, а теплоснабжение 116 многоквартирных домов снижено на период производства работ. Комментируя ситуацию, глава города Таганрога отметила, что даже при активной работе коммунальных служб возникают аварийные ситуации.

«Вчера для проведения ремонтных работ пришлось остановить котельную на улице Заводской, 1. Это решение было принято в связи с выявленными дефектами на сетях и необходимостью замены двух задвижек. Специалисты незамедлительно приступили к работам, пока температура воздуха на улице плюсовая. Держала на контроле ход выполнения работ, которые были завершены к 23.00. Произвели заполнение системы. В настоящее время теплоснабжение домов проходит в штатном режиме», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

По ее словам, оборудование на котельной эксплуатируется с 1965 года. И, конечно, требует замены и модернизации, как и большая часть тепловых сетей в городе.

«Именно это является одной из приоритетных задач. Вопросы теплоснабжения держу на контроле. Однако, от нештатных ситуаций не застрахован никто, поэтому прошу вас проявлять терпение и понимание. По вопросам теплоснабжения можно обратиться по телефону службы ОДС (88634) 43-11-38», — сообщила глава города.

И добавила, что дежурные службы оперативно реагируют на проблемные ситуации.

Фото donland.ru (из архива)