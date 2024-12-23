В Таганроге остановлена работа котельной по ул. Заводской

Свыше ста многоквартирных домов получают тепло в ограниченном режиме.
И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале сообщил об остановке работы котельной в Таганроге по ул. Заводской «с целью предупреждения аварийной ситуации».
«Теплоснабжение 116 многоквартирных домов снижено на период производства работ по замене запорной арматуры», — написал и.о. министра.
Работы ведут специалисты МУП «Городское хозяйство», срок их окончания — 17.00, 23 декабря.
Фото: Telegram-канал Сергея Орлова.
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