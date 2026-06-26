Глава Таганрога назвала изъятие продукции эффективной мерой борьбы с незаконной торговлей

В администрации Таганрога прошло рабочее совещание, на котором обсуждались меры по борьбе с несанкционированной торговлей. С начала нынешнего года было проведено 63 совместных рейда, а по итогам выявленных нарушений составлено 103 протокола, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, такие рейды проходят еженедельно. В них задействованы сотрудники полиции, Госавтоинспекции, Федеральной службы судебных приставов и Административной инспекции.

За текущий год за несанкционированную торговлю (статья 8.2 Областного закона) составлено 62 протокола, за ведение предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии (статья 14.1 КоАП РФ) — 31 протокол, а за нарушение Правил благоустройства (статья 5.1 Закона) — 10 протоколов.

Особое внимание уделяется продаже табачных изделий. Мобильные группы отслеживают ситуацию на территории города, фиксируют нарушения и оперативно передают данные в полицию для дальнейшего реагирования.

«Мы не ставим целью просто выписать штраф. В ходе каждого рейда гражданам разъясняют, как оформить деятельность официально и переместиться на легальные торговые площадки города. Это честно и выгодно для всех. Если требования игнорируются, сотрудники полиции выносят предписания. Их неисполнение влечёт ответственность по ст. 19.3 КоАП РФ», — отметила Светлана Камбулова.

Она также добавила, что для некоторых нарушителей штрафы не являются достаточной мерой воздействия. Наиболее эффективным способом борьбы с незаконной торговлей остается изъятие продукции, однако это относится к полномочиям контрольно-надзорных органов. В настоящее время прорабатывается график совместных рейдов с уполномоченными структурами.

Ранее мы рассказали, что на строительство новой котельной взамен разрушенной во время атаки Таганрогу выделили 88 млн рублей.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой