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Глава администрации Таганрога: «СКЦ «Приморский» ждут масштабные преображения

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Жители Таганрога много лет сетовали на удручающее состояние фасада СКЦ «Приморский», известного как бывший ДК им. Димитрова. Спешим их обрадовать — в социально-культурном центре полным ходом идут ремонтные работы.

Город

«Продолжаем следить за ходом ремонтных работ на объектах культуры города. 7 августа вместе с коллегами побывал в СКЦ «Приморский». Учреждение культуры ждут масштабные преображения. Напомню, что в начале июня здесь начался капитальный ремонт фасада здания. Работы выполняются за счет средств бюджета области и города. Общая стоимость проекта 57 млн рублей», — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Ремонтировать фасад будут в три этапа. В настоящее время подрядчик демонтировал штукатурку лицевой части здания, колоннады и портика. Параллельно ведутся работы, предусмотренные вторым и третьим этапами. Выполнено бетонирование отмостки по периметру правой части СКЦ. Произведена грунтовка и оштукатуривание стартовым слоем колонн. Также производится демонтаж и установка оконных блоков, электротехнического оборудования.

Завершить ремонт фасада планируют в ноябре 2024 года.

Отметим, что здание СКЦ «Приморский» построено в 1957 году, с этого времени капитальный ремонт не проводился ни разу. В 2008 году объект передан в собственность муниципалитета.

На сегодняшний день в учреждении действует 15 творческих коллективов, из которых три имеют звание «Народный», 48 кружков и секций. В «Приморском» занимаются в различных творческих студиях свыше 1200 человек, более половины из них — дети до 14 лет.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Андрей Фатеев капремонт ремонт СКЦ Приморский
Таганрогская правда
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