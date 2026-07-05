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Географ ЮНЦ РАН исследовал опасные береговые процессы Таганрогского залива и получил ученую степень

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В своей диссертации он предложил подход для обеспечения комплексного мониторинга абразионных процессов в береговой зоне Таганрогского залива Азовского моря.

#Наука

Минобрнауки России присвоило ученую степень кандидата географических наук младшему научному сотруднику Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) Самиру Мисирову. Его диссертация была посвящена геоэкологическому мониторингу опасных береговых процессов в Таганрогском заливе и оценке ущерба от их проявлений.

Научным руководителем работы выступила доктор географических наук, профессор Людмила Беспалова. Исследование проводилось в ЮНЦ РАН совместно с базовой кафедрой «Океанология» ЮНЦ РАН в Южном федеральном университете (ЮФУ). Защита прошла в диссертационном совете ЮФУ.

Самир Мисиров отметил, что в его работе предложен подход для организации комплексного мониторинга абразионных процессов в береговой зоне Таганрогского залива Азовского моря. Этот подход включает создание геоинформационной системы для систематизации разрозненных данных о берегах, инструмента для их анализа и визуализации, а также спутниковый мониторинг и пространственно-временной анализ для оценки динамики берегов. Кроме того, разработан метод оценки денежного ущерба от размыва берегов.

Фото: пресс-служба ЮФУ, Марины Даренской

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Таганрогская правда

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