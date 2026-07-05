Географ ЮНЦ РАН исследовал опасные береговые процессы Таганрогского залива и получил ученую степень

В своей диссертации он предложил подход для обеспечения комплексного мониторинга абразионных процессов в береговой зоне Таганрогского залива Азовского моря.

Минобрнауки России присвоило ученую степень кандидата географических наук младшему научному сотруднику Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) Самиру Мисирову. Его диссертация была посвящена геоэкологическому мониторингу опасных береговых процессов в Таганрогском заливе и оценке ущерба от их проявлений.

Научным руководителем работы выступила доктор географических наук, профессор Людмила Беспалова. Исследование проводилось в ЮНЦ РАН совместно с базовой кафедрой «Океанология» ЮНЦ РАН в Южном федеральном университете (ЮФУ). Защита прошла в диссертационном совете ЮФУ.

Самир Мисиров отметил, что в его работе предложен подход для организации комплексного мониторинга абразионных процессов в береговой зоне Таганрогского залива Азовского моря. Этот подход включает создание геоинформационной системы для систематизации разрозненных данных о берегах, инструмента для их анализа и визуализации, а также спутниковый мониторинг и пространственно-временной анализ для оценки динамики берегов. Кроме того, разработан метод оценки денежного ущерба от размыва берегов.

Фото: пресс-служба ЮФУ, Марины Даренской