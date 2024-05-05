Где в Таганроге пройдет акция «Георгиевская ленточка»

С 6 по 8 мая в Таганроге будет проходить Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Ее проводит отдел по делам молодежи администрации города совместно с Молодежным центром, объединениями «ТагВолонтер» и «Движение первых».

Где и когда жители Таганрога могут встретить волонтеров и взять у них ленточки?

6 мая акция будет проходить с 16 часов у мемориала «Вечный огонь» в парке культуры и отдыха имени М. Горького, 7 мая с 16 часов – у здания Молодежного центра (ул. Петровская, 89), 8 мая с 16 часов – у памятника «Клятва юности» в переулке Спартаковском.

Георгиевская ленточка – символ гордости и воинской славы, великого подвига наших солдат. Главная цель акции – дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое и настоящее нашей Родины. Предлагаем в эти и праздничные майские дни носить георгиевскую ленту как дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, в знак поддержки российской армии и наших бойцов, – отмечают организаторы акции.

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Фото Сергея Плишенко из архива