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Гала-концентр в День защиты детей соберет победителей фестиваля детско-юношеского творчества

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Он состоится завтра, 1 июня, в Областном доме народного творчества.

Культура

Завтра, 1 июня, в международный День защиты детей, в Областном доме народного творчества состоится заключительный Гала-концерт победителей областного фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества «Южный ветер».

Фестиваль-конкурс проходил с апреля по май и собрал 2635 участников из 37 муниципалитетов Ростовской области, сообщает министерство культуры Ростовской области.

В гала-концерте примут участие коллективы из 19 муниципалитетов Дона, победители фестиваля покажут свои лучшие творческие номера. Для зрителей в фойе Областного дома народного творчества будет демонстрироваться выставка работ творческих студий, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Фото: министерство культуры РО

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Таганрогская правда
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