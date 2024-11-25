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Футболисты ФК «Ростов» посетили детский соцприют в Таганроге

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В Таганроге побывали футболисты ФК «Ростов», которые посетили городской социальный приют для детей и подростков, пообщались с ребятами и провели мастер-классы.

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Как сообщает ФК в своем telegram-канале, Имран Азнауров и Алексей Миронов совместно с сотрудниками клуба и активными болельщиками в неформальной обстановке пообщались с ребятами и ответили на множество вопросов. А потом футболисты провели тренировку и мастер-класс для учащихся приюта. В товарищеском матче они в качестве тренеров и наставников возглавили команды, состоящие из болельщиков и детей.

По окончании матча гости вручили ребятам подарки: спортивный инвентарь и футбольный мяч с автографами всей команды, пообещав приехать снова.

Напомним, что в социальном приюте Таганрога на постоянной основе находятся дети в возрасте от трех до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Ранее мы рассказали, что волейболистки Таганрога успешно выступили на зональном этапе Первенства России

Фото telegram-канал ФК «Ростов»

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Таганрогская правда
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