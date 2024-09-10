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Фура и «ГАЗель» столкнулись в Ростовской области неподалеку от аэропорта «Платов»

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ДТП произошло 9 сентября в 16.20 на 1029 км +200 м автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе.

Новости Ростовской области

Столкнулись большегруз DAF и «ГАЗ-2790». От удара «ГАЗель», перевозившую овощи, отбросило на отбойник. Груз раскидало по трассе, из-за чего на некоторое время на этом участке М-4 «Дон» было ограничено движение транспорта.

«В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили поручили механические повреждения», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге 7 сентября двое подростков пострадали в аварии.

Фото: ГАИ Ростовской области

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Таганрогская правда
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