Фура и «ГАЗель» столкнулись в Ростовской области неподалеку от аэропорта «Платов»

ДТП произошло 9 сентября в 16.20 на 1029 км +200 м автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе.

Столкнулись большегруз DAF и «ГАЗ-2790». От удара «ГАЗель», перевозившую овощи, отбросило на отбойник. Груз раскидало по трассе, из-за чего на некоторое время на этом участке М-4 «Дон» было ограничено движение транспорта.

«В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили поручили механические повреждения», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге 7 сентября двое подростков пострадали в аварии.

Фото: ГАИ Ростовской области