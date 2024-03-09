Фрагменты сбитых беспилотников обнаружили в селе под Таганрогом

Часть фрагментов сбитых сегодня ночью, 9 марта, беспилотников упала на территории Новобессергеновского сельского поселения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко.

По его словам, сотрудники спасательных ведомств обследуют территорию для сбора оставшихся частей БПЛА.

Василий Даниленко призвал земляков сохранять спокойствие.

Уважаемые жители поселения, не приближайтесь и не трогайте руками посторонние предметы. При их обнаружении, следует связаться со спасательными формированиями по телефону 112, — уточнил он.

Напомним, что ночью, 9 марта, произошла массовая атака БПЛА на Таганрог. По воздушным целям успешно отработала российская ПВО. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев отметил, что городские структуры, общественный транспорт сейчас функционируют в штатном режиме. Повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Жертв нет. Ранение получил сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле.

Фото Сергея Плишенко