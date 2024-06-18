Фотовыставку «Дети Героев – будущее России» можно увидеть в Новочеркасске

Выставка открылась в рамках всероссийского проекта «Наша семья – наша Победа».
Организовали её социальные координаторы ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Яна Куркина и Надежда Казанцева. Для участия в проекте они пригласили детей из семей, находящихся на сопровождении филиала.
Ребята с огромным удовольствием приняли участие в фотосессии, для которой они надевали кители своих отцов-героев. Получились очень атмосферные кадры.
Сейчас фотовыставка размещена в здании администрации Новочеркасска.
Здесь она экспонируется до конца июня, а затем начнёт свое путешествие по Новочеркасску, — рассказала Яна Куркина.
Увидеть фотовыставку можно будет и в других районах области.
Фото пресс-службы ростовского филиала фонда «Защитники Отечества»
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