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Фотовыставку «Дети Героев – будущее России» можно увидеть в Новочеркасске

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Выставка открылась в рамках всероссийского проекта «Наша семья – наша Победа».

Новости Ростовской области

Организовали её социальные координаторы ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Яна Куркина и Надежда Казанцева. Для участия в проекте они пригласили детей из семей, находящихся на сопровождении филиала.

Ребята с огромным удовольствием приняли участие в фотосессии, для которой они надевали кители своих отцов-героев. Получились очень атмосферные кадры.

Сейчас фотовыставка размещена в здании администрации Новочеркасска.

Здесь она экспонируется до конца июня, а затем начнёт свое путешествие по Новочеркасску, — рассказала Яна Куркина.

Увидеть фотовыставку можно будет и в других районах области.

Фото пресс-службы ростовского филиала фонда «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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