Фотовыставка о путешествиях Чехова открылась в Таганроге

В Чеховской библиотеке Таганроге в преддверии 165-летия со дня рождения нашего великого земляка открылась фотовыставка фотографа-любителя Валерия Игнатенко «По следам классика: путешествия Антона Павловича Чехова по всему миру».

Валерий Павлович Игнатенко – пенсионер, занимающийся фотосъемкой. Причем не ради заработка, а совсем наоборот: сделанные фотографии он печатает за собственные средства, а потом раздаривает. Два с половиной года назад, летом 2022 года, в Чеховской библиотеке состоялась его первая персональная фотовыставка. После этого, окрыленный успехом, наполненный вдохновением, он стал инициировать и осуществлять один за другим новые выставочные проекты.

Проект «По следам классика: путешествия Антона Павловича Чехова по всему миру» — особенный. В этом случае Валерий Павлович отложил в сторону свой фотоаппарат и сел за компьютер. Интернет помог таганрожцу из нашего времени отправиться вслед за Чеховым на Сахалин и обратно: туда – через всю России, оттуда – морским путем. После этого у Игнатенко были путешествия с Антоном Павловичем по Европе, потом – памятники, установленные Чехову по всему миру. Найденные во Всемирной сети фотографии таганрогский энтузиаст не только распечатал, но и сопроводил краткими пояснениями.

«Человек с кровью странника в жилах» — так назвал Чехова один из зарубежных биографов. Открывшаяся выставка подтверждает истинность этих слов. Экспозиция размещена в малом выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96) – в том самом зале исторического здания, который изначально был Чеховским: здесь хранились прижизненные издания чеховских произведений, книги из личной библиотеки писателя, книги с автографами других авторов, присланные Антоном Павловичем в дар Таганрогу и его публичной библиотеке.

Заведующая отделом «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А.П. Чехова Оксана Сербина открытие выставки превратила в настоящий праздник. В память о посещении Чеховым острова Цейлон, о его знакомстве с индийской культурой выступил ансамбль индийского танца «Дивали» (руководитель – Вера Щербакова). А драматический театр «Игра» Центра внешкольной работы (руководитель – Валентина Псёл) представил отрывок из постановки по спектаклю «Каштанка».

Выставка продолжит работу до конца февраля.

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Владимир Прозоровский, фото автора