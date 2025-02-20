Форум будущих технологий 2025: химия и материалы, которые меняют мир 

Событие, которое каждый год собирает ученых, инженеров, представителей бизнеса вновь стартовало в Москве. В этот раз форум посвящен новым материалам и химии. Кстати, тема созвучна одному из нацпроектов, отметил вице-премьер Денис Мантуров.

«Национальный проект «Новые материалы и химия» – один из важнейших в промышленном развитии страны. Разработка новых материалов с уникальными свойствами позволит постоянно совершенствовать и обновлять технологии и оборудование. На Форуме будущих технологий будут обсуждаться как сами технологии и проекты, так и меры по поддержке исследований и экспериментальных разработок, внедрению их в промышленное производство», – заявил Денис Мантуров

ФБТ начал свою историю в 2023 году с обсуждения квантовых технологий, а в 2024 году фокус сместился на медицину будущего. По мнению заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, форум – центральная площадка для диалога о технологиях завтрашнего дня.

«В достижении технологического лидерства страны – национальной цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным – важнейшую роль играет взаимодействие представителей науки, бизнеса, государственных деятелей. На площадке Форума будущих технологий будут созданы все условия для такого объединения», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Программа Форума разделена на четыре блока, каждый из которых раскрывает ключевые аспекты основной темы.

«Химия и высокочистые вещества»

Здесь говорят о том, как сделать Россию независимой от импорта химической продукции. Эксперты обсуждают создание новых производственных цепочек, развитие высокотехнологичной химии и переход к «зелёной химии» — экологически безопасным процессам.

«Современные материалы и технологии»

Участники форума обсуждают, как новые материалы могут изменить энергетику, медицину и машиностроение. Особое внимание уделяется материалам для Арктики — морозостойким и сверхпрочным, а также аддитивным технологиям, которые открывают новые горизонты в производстве.

«Новые горизонты»

Этот блок посвящен: умным материалам, меняющим свойства под воздействием внешних условий, квантовым и метаматериалам с уникальными характеристиками, которые не встретить в природе. А также наноматериалам для энергетики и космоса.

«Экосистема»

Здесь обсуждают, как создать условия для развития индустрии: от регулирования и стандартов до подготовки кадров и внедрения ИТ-решений.

Также в рамках деловой программы проходит открытый диалог «Государство – предприятия», где обсуждают, как объединить усилия для создания новых производственных цепочек. А на панели «Научные достижения, вдохновлённые фантастикой» учёные и инженеры делятся идеями, которые ещё недавно казались невозможными.

На выставке, которая сопровождает Форум, российские компании демонстрируют свои прорывные разработки. От умных материалов до экологически чистых химических процессов — здесь можно увидеть, как технологии будущего становятся реальностью уже сегодня.